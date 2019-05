Ooievaarsjongen in Zwin worden op 5 juni geringd Mathias Mariën

30 mei 2019

11u42 0 Knokke-Heist Op woensdag 5 juni worden de ooievaarsjongen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist geringd. Het ringwerk maakt deel uit van het wetenschappelijk onderzoek op de vogeltrek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Dit jaar zijn er dertien bezette ooievaarsnesten geteld in het park. Ongeveer de helft bevindt zich op paalnesten, de overige zijn grote takkenplatforms in bomen. In enkele nesten zijn de jongen te zien en kon vastgesteld worden dat ze oud genoeg zijn om te ringen. Om de jongen te ringen wordt er gewerkt met een hoogtewerker, op die manier zijn de meeste nesten bereikbaar. De jongen zullen even uit het nest gehaald worden om ze te controleren en van een officiële ring te voorzien. Elk jaar probeert het Zwin Natuur Park zoveel mogelijk jongen van een pootring te voorzien. Op de ring staat een uniek nummer dat met behulp van een verrekijker kan worden gelezen. Zo kunnen de Zwin-ooievaars op hun trektocht door vogelliefhebbers worden opgemerkt en herkend. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek rond de vogeltrek. Voor de geïnteresseerden: het ringen begint omstreeks 11.40 uur.