Ooievaar Emily arriveert in Afrika na trektocht die begon in Knokke Mathias Mariën

26 september 2019

12u09 2 Knokke-Heist Straffe prestatie van Emily, een van de ooievaars van het Zwin in Knokke die eind juli haar vleugels uitsloeg. Het dier is ondertussen aangekomen in het noorden van ... Afrika. Zelfs in vogelvlucht is dat ruim 2.200 kilometer vliegen. De andere ooievaars cirkelen nog steeds rond in Spanje. “We blijven hun ontwikkelingen en routes op de voet volgen”, klinkt het bij het natuurpark.

Eind juli bracht het Zwin op drie ooievaars een zendertje van amper 25 gram aan om verder wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar de ooievaar. Eén van de grootste voordelen is dat ze de route van de vogels dagelijks tot op de kilometer kunnen volgen. Zo bevindt éen van de drie bezenderde dieren zich momenteel al in het noorden van Afrika. Vanuit Knokke is dat in vogelvlucht ruim 2.200 kilometer verder. “Emily bleef lange tijd hangen in La Janda, ten zuiden van Andalusië. Ze maakte dagelijks beperkte verplaatsingen tussen haar slaapplaats en de eetplek in de rijstvelden. Het was dus afwachten of ze effectief de oversteek naar Afrika zou maken, maar uiteindelijk is het toch gebeurd”, laat het Zwin Natuurpark weten. Dat het dier niet alleen was, bewijst dit indrukwekkend cijfer: op 17 en 18 september alleen staken 2.000 ooievaars de Straat van Gibraltar over.

Andere ooievaars

Emily bleef na haar aankomst niet hangen in het noorden van Marokko en bracht de nacht door in kleinschalig landbouwgebied ten westen van het stadje Ksar-el-Kébir, zo’n 100 kilometer zuidelijker. De twee andere ooievaars, Reinout en Hadewijch, vliegen momenteel nog steeds rond in Spanje maar maken mogelijk binnenkort ook de tocht naar Afrika.