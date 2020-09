Onverbeterlijke oplichter steelt golfkarretje van overleden man: “Een misverstand” Siebe De Voogt

24 september 2020

16u43 1 Knokke-Heist Een 52-jarige man uit Lier riskeert een jaar cel voor de diefstal van een golfkarretje in Knokke. Het voertuig was eigendom van een overleden man. “Het ging om een misverstand", beweerde Jan D. in de Brugse rechtbank.

De vijftiger sleept al een ellenlang strafblad met zich mee. Sinds 2000 werd de man al liefst 35 keer veroordeeld, vooral voor feiten van oplichting. Op 16 mei dit jaar ging hij langs in een loods in Knokke om een lot van vijftien oude golfkarren op te halen. Jan D. kocht de voertuigen aan als bijverdienste, herstelde ze en verkocht ze nadien weer door. In de loods stond nog een ander golfkarretje, dat eigendom was geweest van een overleden man. “Hoewel de beklaagde wist dat het karretje niet tot het lot behoorde, besliste hij het toch in te laden", stelde procureur Mike Vanneste.

Jan D. hangt een jaar cel boven het hoofd, maar vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocate Mieke Byttebier had hij niet de intentie om het bewuste golfkarretje te stelen. “Het was een misverstand”, vertelde de man zelf. Vonnis op 22 oktober.