Onverbeterlijke champagne- en wodkadief vliegt 18 maanden achter de tralies Siebe De Voogt

19 december 2019

14u23 0 Knokke-Heist Een 24-jarige man uit Ukkel heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 18 maanden gekregen voor de diefstal van elf flessen wodka en een fles cognac in een Delhaize in Knokke. Amper enkele maanden eerder had hij nog maar 1 jaar cel gekregen voor de diefstal van champagne.

De diefstallen vonden afgelopen zomer plaats. Op 3 augustus werd Davis R. opgemerkt door een winkelbediende van de Delhaize in Knokke. De man herkende de man van eerdere diefstallen en besloot hem in het oog te houden. Toen R. zich bij de kassa aanbood met een fles cola, kreeg de bediende argwaan. Hij sprak de man aan en nam hem apart in een lokaal tot de politie ter plaatse kwam. R. bleek drie flessen wodka niet te hebben aangeboden voor betaling. Tijdens de fouille van de politie gedroeg de twintiger zich bovendien weerspannig.

Het verdere onderzoek bracht aan het licht dat hij ook al op 16 juli en 20 juni had toegeslagen in hetzelfde filiaal. Op die data stal de man acht flessen wodka en een fles cognac. R. vroeg de rechter vorige maand tevergeefs om mildheid. Hij was echter niet aan zijn proefstuk toe. In april kreeg hij bij verstek één jaar cel voor diefstallen in de Proxy Delhaize van Knokke. Hij stal er twee maanden eerder twee flessen Laurent-Perrier en twee flessen Veuve Clicquot, voor in totaal 107 euro. Eerder had hij ook al vijf flessen whisky van Jack Daniel’s, J&B en Johnnie Walker Red Label gestolen in supermarkten in Knokke of Blankenberge.