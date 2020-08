Ontdekkingstocht Vlieg verlengd door coronacrisis Mathias Mariën

28 augustus 2020

Knokke-Heist De ontdekkingstocht Vlieg in Knokke-Heist wordt verlengd tot en met 11 oktober.

Om iedereen de kans te geven op een veilige manier deel te nemen aan de zoektocht, is besloten de organisatie van de tochten te verlengen. Vlieg is al jaren een vaste waarde in Knokke-Heist tijdens de zomervakantie. Kinderen van zes tot twaalf jaar kunnen op verschillende locaties deelnemen aan een educatieve ontdekkingstocht, een leuke activiteit voor het gezin en coronaproof. Ook nu brachten heel wat kinderen de zoektocht tot een goed einde: zo scoorden ze een pakket om een bijenvriendelijke tuin aan te leggen. Wie vier zoektochten voltooide, mag gratis minigolfen. Tot 11 oktober kunnen kinderen terecht bij Sincfala, de bib in Knokke en Heist, de route van het Cartoonfestival, het For Freedom Museum, het Zwin en Toerisme Knokke-Heist.