Ontdek Knokke-Heist tijdens wandel- en fietsroute langs tientallen cartoons Mathias Mariën

24 juni 2020

15u08 0 Knokke-Heist De organisatie van het Cartoonfestival is helemaal klaar om vanaf 1 juli het nieuw concept uit te rollen. Door de coronacrisis kan het festival niet plaatsvinden in de tent aan het Heldenplein. In de plaatst komt een gratis openluchttentoonstelling met een wandel- of fietsroute doorheen Knokke-Heist

“Het nieuwe thema ‘Allemaal samen’ mag je gerust letterlijk nemen, want het Cartoonfestival is de perfecte gezinsuitstap”, zegt de organisatoe enthousiast. De 40 cartoonspots staan namelijk voornamelijk opgesteld langs de vernieuwde gemeentelijke speeltuintjes. 16 Belgische topcartoonisten gingen met de vragen ‘Waarom hechten we zoveel belang aan samen zijn?’ en ‘Wat brengt ons mensen samen?’ aan de slag. Het resultaat? 40 cartoons met een positieve boodschap van hoop en sociale samenhorigheid als rode draad. Onderweg is ook plaats voor een leuk fotomoment bij diverse borden.

Je kunt de cartoonroute starten waar je wilt, maar aan het Cultuurcentrum Scharpoord staat een infocaravan, waar je terecht kan voor alle informatie. Het Cartoonfestival loopt van 1 juli tot 30 augustus.