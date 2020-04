Ondanks watersportverbod: Duienwatermeer behandeld met product tegen algengroei Mathias Mariën

20 april 2020

11u00 0 Knokke-Heist Bij Lakeside Paradise in Knokke-Heist blijven ze hoopvol voor de komende maanden. Ondanks het feit dat watersport momenteel verboden is, wordt het Duinenwatermeer voor het vijfde jaar op rij met ongeveer dertig ton krijt behandeld.

Het product moet ongezonde algengroei in de plas tegengaan. “De voorbije vier jaar wierp de ingreep telkens haar vruchten af”, zegt uitbater Frank Vanleenhove, die hoopt dat zijn surfers snel opnieuw aan de slag kunnen. “Wanneer de verplaatsingen versoepeld worden, kan de sport losgekoppeld worden van de bijhorende horeca. Watersporten doe je individueel en op behoorlijke afstand van elkaar. In ons geval worden de wakeboarders voortgetrokken aan de kabel op 80 meter van elkaar.” Eventueel kunnen dezelfde regels toegepast worden zoals in warenhuizen. “Zo kunnen we met maximum twee tegelijk in de kleedkamers en douches."