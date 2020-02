Ondanks regen en wind blikken carnavalisten aan zee terug op geslaagde editie: “En nu? Afval ruimen!” Mathias Mariën

26 februari 2020

12u18 4 Knokke-Heist Na vier dagen feestvieren, zit het carnavalsgebeuren in Blankenberge en Heist er weer op. Ondanks het gure weer kunnen beide badplaatsen terugblikken op een geslaagde editie zonder noemenswaardige incidenten. Woensdagochtend waren de stadsdiensten al druk in de weer om het achtergelaten afval van de carnavalisten op te ruimen. Een huzarenwerkje, zeker gezien het regenweer. “De ruimdiensten liepen dinsdagavond ook al vlak achter de avondstoet om het afval zo snel mogelijk te verwijderen”, zegt Knoks schepen van Evenementen Jan Morbee (GBL).

“Ik moet zuipen. Barman hedde gij mij nog niet geheurd. Doe mij wat bier. Ieder kwartier.” Officieel was het carnavalsgebeuren al afgelopen, maar tientallen feestvierders zetten hun tocht ook woensdag nog verder in één van de feesttenten in Heist op bonkende beats. Tussen het puin en confetti door strompelden carnavalisten huiswaarts, dronken ze nog een pintje of zochten ze ondersteuning bij elkaar. Enkele onder hen voelden zich zelf geroepen om mee de tientallen kilo’s plastic bekertjes uit één van de cafés te halen.

Geslaagde editie

Bevoegd schepen Jan Morbee (GBL) zag het met plezier gebeuren. “Eerlijk waar, we kunnen terugblikken op een zéér geslaagde editie”, glimlacht Morbee. “De sfeer was fantastisch. Zeker gelet op het slechte weer was dat geen evidentie. Tijdens de avondstoet op dinsdag was het op een bepaald moment waterslag aan het gieten, maar toch zette iedereen met een glimlach door. Ik ben trots op al onze carnavalisten.”

Meteen na de avondstoet waren de gemeentediensten al aan de slag gegaan om afval op te ruimen. Dat was ook nodig, als je weet dat er vorig jaar ruim 30 (!) ton afval van de Heistse straten werd geruimd. Woensdagochtend sloten verschillende ploegen van de technische dienst onderhoud zich daarbij aan. Dat carnaval een feest is, bleek uit het vele afval in de straten. Het regenweer maakte de opkuiswerken er alles behalve eenvoudiger op. Waar de papiersnippers niet bleven kleven op de grond, zorgden ze wel voor een smerig papje. Toch deden de stadsdiensten het werk met de glimlach. Ook cafébazen waren druk in de weer om hun café opnieuw ietwat proper te krijgen. Dat zorgde op bepaalde plaatsen voor grappige taferelen waarbij enkele carnavalisten tussen het puin door – en met pint in de hand – hun weg naar binnen zochten. Op de achtergrond hield de politie een oogje in het zeil bij de laatste feestvierders.

Parcours 2021 onduidelijk

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist blikt dus terug op een geslaagd carnaval 2020. “De beslissing om de traditionele stoet op zondag op het ‘binnenparcours’ te laten plaatsvinden door de felle wind, is enorm positief uitgedraaid. Alle betrokken bevoegde diensten mogen trots zijn op de manier waarop we anticipeerden op het stormweer. Ook de communicatie daaromtrent viel in goede aarde”, aldus Jan Morbee. Het aangepaste parcours viel zelfs zó goed in de smaak, dat er stemmen opgaan om ook volgend jaar hetzelfde traject te volgen. “Maar door de vele wegenwerken die gepland staan in Heist, kunnen we nu nog niks zinnigs zeggen over de editie 2021. Wellicht zullen we pas een maand voordien een definitief parcours kunnen uitstippelen”, besluit Morbee.