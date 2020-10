Omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject op Maes en Boereboomplein ingediend, werken starten in tweede helft 2021 Mathias Mariën

12 oktober 2020

10u15 0 Knokke-Heist Projectontwikkelaar CAAAP heeft de omgevingsvergunning voor de realisatie van het nieuwbouwproject HOOST op het Maes en Boereboomplein in Heist ingediend bij de gemeente. Het project omvat de bouw van een multifunctionele zaal, kantoren, bibliotheek, ondergrondse parking, appartementen en de heraanleg van het plein en de straten.

De procedure voorziet een openbaar onderzoek van 12 oktober tot 12 november waarbij iedereen de dossierstukken kan inkijken. De plannen kan je via het publieke omgevingsloket of op afspraak ter plaatse bij de dienst Stadsontwikkeling in het stadhuis inkijken.

Start van de werken tweede helft 2021

De aanvang van deze procedure betekent niet dat er onmiddellijk zal gestart worden met de werken. Het begin van de bouwwerken is pas gepland in de tweede helft van 2021. Het plein kan dus nog een geruime tijd benut worden als openbare parkeerplaats. Ook op de Agoraspace kunnen jongeren er nog blijven spelen en sporten.

Om alle geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren heeft de projectontwikkelaar de website https://www.hoostknokkeheist.be/buurt ontwikkeld waarop je het antwoord vindt op de meest voorkomende vragen.