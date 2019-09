Officiële opening MAAKlab op 26 september Mathias Mariën

19 september 2019

16u22 3 Knokke-Heist Op donderdag 26 september om 18.30 uur wordt het MAAKlab in de Van Steenestraat in Knokke officieel geopend.

MAAK is momenteel de enige academie in Vlaanderen die het STEAM-verhaal ( Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) aanbiedt voor kinderen, jongeren én volwassenen in het kunstonderwijs. Knokke-Heist is hiermee trendsetter die sterk inzet op artistieke innovatie. In dat kader werden op MAAK, Open Huis voor Kunsten, twee prachtige ateliers ingericht als MAAKlab, een innovatief en creatief lab. De ene ruimte werd een ‘stofvrij lokaal’ met daarin 3D-printers, computers, scanners, technologie-apparatuur… De andere ruimte is een ‘stoflokaal’ met daarin CNC-freesmachines, boren en houtbewerkingsmachines allerhande.

Jong en oud

MAAK | academie programmeert voor jong en oud opleidingen waarin werken met deze fascinerende toestellen volop aan bod komt: MAAKatelier (8-11 jaar), MAAKlabo (12-17 jaar) en productontwerp (+18 jaar). Al wie barst van de leuke ideeën en graag concepten vormgeeft, wordt door enthousiaste, creatieve leerkrachten doorheen het hele ontwerpproces begeleid.