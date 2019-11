Oeps ... Range Rover rijdt zich vast op strand van Knokke Mathias Mariën

20 november 2019

13u30 30 Knokke-Heist Opvallend beeld in Knokke: dinsdagavond laat heeft een Range Rover zich vastgereden op het strand ter hoogte van het Lichttorenplein. Omdat de chauffeur er met behulp van schop en planken niet in slaagde om zijn wagen uit het zachte zand te krijgen, was woensdagochtend uiteindelijk een wiellader nodig om het voertuig uit zijn benarde positie te halen.

De chauffeur had het geluk dat zijn tochtje eindigde voor de hoogwaterlijn. In het verleden hebben eigenaars van een 4x4 aangedreven jeep zich ook al eens vastgereden in drijfzand en werd hun voertuig bij hoog water overspoeld door de zee. Het gemeentebestuur en de lokale politie wijzen er nogmaals op dat het strand streng verboden is voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van de voertuigen van de hulp- en veiligheidsdiensten. Bij de op- en afbouw van de strandconcessies tussen 15 maart en 15 oktober mogen ook de badkarhouders met een aangepast voertuig hun materiaal af- en aanvoeren op het strand. Voor de rest blijft het verboden terrein. Dat het bovendien gevaarlijk is, werd dinsdagavond opnieuw bewezen. De wagen werd uiteindelijk in de loop van woensdagochtend getakeld.