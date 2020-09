Nu ook positieve coronatest bij A-ploeg KFC Heist Mathias Mariën

20 september 2020

09u37 0 Knokke-Heist Nadat eerder Nadat eerder al zeven spelers van de B-ploeg en de gewestelijke reserven positief testten op het coronavirus, heeft nu ook een speler van de A-ploeg een positieve test afgelegd. Daardoor moeten alle ploeggenoten in quarantaine.

Wedstrijden spelen zit er voorlopig niet in voor de B-ploeg. Normaal stond op zondag een match tegen Jabbeke gepland, maar die gaat al zeker niet door. Verschillende spelers zijn nog aan het testen, maar ze moeten dus sowieso in quarantaine.

De uitbraak van corona bij KFC Heist is terug te leiden naar een oefenwedstrijd van vorige week donderdag. Al zeker de wedstrijden van de U12, U15, gewestelijke reserveren, de B-ploeg in vierde provinciale en de A-ploeg in tweede provinciale zijn uitgesteld.