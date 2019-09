Nooit eerder meer vogels geringd in Zwin Natuur Park: “Voor het eerst in 50 jaar een koekoek kunnen ringen” Mathias Mariën

05 september 2019

14u52 0 Knokke-Heist Afgelopen maand zijn maar liefst 1.755 vogels de revue gepasseerd aan de ringhut van het Zwin Natuur Park in Knokke. Het grootste deel (1.638) waren vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. “We hebben voor het eerst in 50 jaar een koekoek geringd", klinkt het binnen het park. Opvallend: in 2018 stond de teller voor een heel jaar maar op 1.327 geringde vogels

De ringers in het Zwin Natuur Park noteerden 36 verschillende soorten. De top drie bestond uit de kleine karekiet (513), de zwartkop (488) en de tuinfluiter (149). Voor het eerst in 50 jaar kon er opnieuw een koekoek geringd worden. Er werden ook 2 sperwergrasmussen geringd. Deze grijze grasmus is een zeldzame soort in België met jaarlijks slechts een paar tientallen vogels die geringd worden. Daarnaast werden nog een aantal opmerkelijke vogelsoorten geringd: de waterral, 8 Cetti’s zangers, de waterrietzanger, de Orpheusgrasmus, de sperwergrasmus en 2 bonte vliegenvangers. De meest speciale hervangst was een rietzanger die een Noorse ring droeg.

Traditie

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Veel van wat de wetenschap weet over vogels en hun trek is dankzij dit type van onderzoek. Het ringen van vogels wordt in België gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In het Zwin worden al sinds 1927 vogels geringd. Het huidige ringwerk sluit dus aan bij een lange historische traditie. Het Zwin Natuur Park zet meer en meer in op wetenschappelijk onderzoek. In vergelijking met vorig jaar is het aantal geringde vogels in het Zwin al flink overschreden. In 2018 stond de teller voor een heel jaar immers op 1.327 geringde vogels.

Zelf meemaken

Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. Het is ook een unieke kans om de vogels van héél dichtbij te zien en een interessante uitleg te krijgen van de ringer. De activiteit gaat telkens door in de voormiddag, van 10 uur tot 12 uur. De meeste vogels worden vroeg op de dag gevangen. Er vroeg bij zijn is dan ook de boodschap. Het vangen van vogels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij echt slecht weer (regen en/of veel wind) kunnen de sessies niet doorgaan. De provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist organiseren nog tot en met 20 oktober elke openingsdag vogelringsessies.