Nog geen zin in drukke winkelstraten? Haal je Knokse aankoop uit pakjesautomaat aan Scharpoord Mathias Mariën

22 september 2020

14u26 0 Knokke-Heist Knokke-Heist biedt sinds kort een extra service aan voor de handelaars en shoppers: er staat een slimme pakjesautomaat aan Cultuurcentrum Scharpoord.

“Heel wat mensen willen, zeker in coronatijden, de lokale handelaars steunen, maar geraken tijdens de openingsuren moeilijk in de winkel”, zegt het gemeentebestuur. “Sommige consumenten vermijden momenteel ook liever de drukke winkelstraten. De slimme pakjesautomaat van Bringme brengt de oplossing.”

Een klant kan een (online) bestelling plaatsen bij een lokale handelaar. Die laatste zet, wanneer het voor hem of haar best past, de bestelling in de pakjesautomaat aan Scharpoord. Via de gebruiksvriendelijke app van Bringme krijgt je als consument een bericht en met diezelfde app kan die dan de pakjesautomaat eenvoudig openen door een code te scannen.