Niks staat bouw fuifzaal Ravelingen nog in de weg: schepencollege keurt bouwvergunning goed Mathias Mariën

18 oktober 2019

16u54 0 Knokke-Heist Het schepencollege van Knokke-Heist heeft de bouwvergunning voor de nieuwe feestzaal Ravelingen in Heist goedgekeurd. Niks staat de start van de bouwwerken nu nog in de weg.

De bouw van een nieuwe feestzaal is een eerste impuls om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen. De nieuwe fuifzaal komt op een perceel tussen de Koudekerkelaan en de spoorbedding. In de toekomst zal ze aansluiten op de parkomgeving die de gemeente wenst te realiseren tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan. Ravelingen zal de feestzaal bij uitstek worden in Heist, waar heel wat grote fuiven en festiviteiten kunnen plaatsvinden. Er een polyvalente zaal voorzien met een netto-oppervlakte van 600 m², exclusief de nodige ruimte voor sanitair, ticketverkoop, berging, leveren van goederen en het mogelijk maken van een praktische op- en afbouw. Het is bovendien de bedoeling om in het nieuwe volume enkele repetitieruimtes onder te brengen voor lokale muziekgroepen. Er wordt naar gestreefd om carnaval 2021 door te kunnen laten gaan in de nieuwe fuifzaal.