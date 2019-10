Nieuwe Zwindijkwandeling met gids in het Zwin Mathias Mariën

11 oktober 2019

12u32 0 Knokke-Heist Het Zwin Natuur Park, de Provincie West-Vlaanderen en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid pakken vanaf 20 oktober uit met een nieuw aanbod: de Zwindijkwandeling met een gids. Tijdens de wandeling maken deelnemers kennis met de uitgebreide Zwinvlakte.

De verrassende wandeling op de dijk biedt een adembenemend zicht op de Zwinvlakte, die begin dit jaar uitbreidde tot 333 hectare. De Zwingids staat stil bij deze recente uitbreiding. Wandelaars komen te weten waarom het bekende slikken- en schorrengebied groter werd gemaakt. De gids geeft ook uitleg over de positieve gevolgen van de uitbreiding voor onder meer het vogel- en plantenbestand.

Rijk uitzicht

De wandeling start aan het Zwin Natuur Park en loopt tot aan het vlonderpad, net over de Nederlandse grens. Daar staan wandelaars in het getijdengebied en hebben ze een perfect zicht op de Zwinvlakte en rijke fauna en flora. Op de terugweg kijkt de bezoeker zowel in het verleden als in de toekomst. Met zicht op de Middeleeuwse torens van Sint Anna ter Muiden en Sluis blikken de wandelaars even terug op hoe cultuur en natuur dit uitzonderlijke landschap tot een recreatieve parel hebben gesmeed. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en de verzilting. De wandeling vindt telkens plaats op zondagochtend om 10.30 uur voor individuele bezoekers. Groepen, scholen en bedrijven kunnen deze wandeling ook reserveren op andere dagen.