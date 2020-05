Nieuwe werken aan Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark gestart: tweede tribune moet eind juni afgewerkt zijn Mathias Mariën

14 mei 2020

10u12 4 Knokke-Heist Sinds maandag is een aannemer begonnen met de afbraak van de nutsgebouwen en voormalige kleedkamers in de Edward Verheyestraat. Op deze site wordt voor Royal Knokke Hockey Club een modern gebouw opgetrokken dat vanop het terras een panoramisch zicht biedt op het hockeyveld. Ondertussen legt aannemer Artes de laatste hand aan de afwerking van de tweede voetbaltribune die tegen eind juni afgewerkt zou moeten zijn.

Ook het verbrede Sint-Sebastiaanspad is grotendeels gerenoveerd en reeds toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Aannemer Mahieu zal vanaf half juni nog een deel van de betonverharding in het sportpark afwerken. Deze werken situeren zich tussen de wadi (moerasvijvertje) ter hoogte van de hoofdtribune en de ingang ter hoogte van de Oude Tramweg. Ook tussen het basketbalveld en de parking van het schuttersplein wordt nog een stuk van het betonpad doorgetrokken.

Na het bouwverlof wordt dan begin augustus de omgeving rond de tweede zittribune afgewerkt. In deze tweede fase is het Sint-Sebastiaanspad tijdelijk afgesloten en kunnen de fietsers en wandelaars via de voorzijde van de grote tribune, langsheen de wadi aansluiten op de oude tramweg.