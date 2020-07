Nieuwe webshop van Knokke-Heist is online Mathias Mariën

08 juli 2020

08u30 0 Knokke-Heist De dienst Toerisme van Knokke-Heist heeft sinds kort een eigen webshop. Daar vind je een aantal leuke en stijlvolle gadgets met een verwijzing naar de gemeente: van babyrompertjes tot een hoesje voor je smartphone, of de bekende mondmaskers.

Maar ook fiets- en wandelkaarten of boeken rond de mondaine badplaats zijn er te verkrijgen. Om zaken aan te kopen, krijg je verschillende mogelijkheden. Je kan ze ophalen in het toerismekantoor of gewoon thuis bestellen.

“Ideaal voor wie zijn verblijf zorgvuldig wil voorbereiden of voor wie wil nagenieten van zijn tripje Knokke-Heist en een stukje vakantiegevoel mee naar huis wil nemen”, klinkt het. De verschillende collecties ontdek je hier: https://shop.myknokke-heist.be/