Nieuwe sessies Techniekacademie Junior vanaf 22 januari 2020 Mathias Mariën

12 december 2019

07u23 0 Knokke-Heist De leerlingen van de Tiener Techniekacademie in Knokke-Heist ontvingen na de laatste workshop in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge hun diploma uit handen van schepen van Onderwijs Piet De Groote.

De Techniekacademie Knokke-Heist is een initiatief in samenwerking met Hogeschool Vives dat kinderen van het 3de en 4de leerjaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Ze gingen tijdens tien workshops aan de slag met hout, mechanica en elektriciteit en programmeerden zelfs een robot. Ze bouwden ook een snelle windwagen, een kapstok, een etui, windmolen en racewagen. Elke woensdag werden de kinderen opnieuw uitgedaagd om deze projecten te ontwikkelen onder begeleiding van twee techniekmentoren. De Techniekacademie heeft duidelijk impact. Het blijkt namelijk dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie meer ambitie hebben om zelf een technische job te doen en minder genderstereotiep denken over techniek.

Nieuwe sessie

Wie in het 5de of 6de middelbaar zit, kan deelnemen aan een nieuwe reeks workshops. Deze vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dit van woensdag 22 januari 2020 tot woensdag 6 mei 2020 in De Marge in Knokke-Heist. In groep maak je onder begeleiding van 2 techniekmentoren 6 technische projecten tijdens 12 workshops: programmeren en bouwen van een LEGO robotwagen, een periscoop, deurmatalarm, memohouder en flatgebouw met windturbine maken en badproducten produceren.

Inschrijven kan vanaf zaterdag 14 december via www.techniekacademie-knokke-heist.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep.