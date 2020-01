Nieuwe rotonde op druk kruispunt langs Natiënlaan moet verkeersveiligheid verhogen: “Fietsers en voetgangers kunnen onder rotonde door” Mathias Mariën

22 januari 2020

07u34 44 Knokke-Heist Het kruispunt van de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk in Knokke wordt een pak verkeersveiliger. De laatste voorbereidende werken voor de aanleg van een rotonde starten begin februari. “De huidige regeling met verkeerslichten verdwijnt. De verkeerssituatie wordt een pak veiliger voor de zwakke weggebruikers”, zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De gewestweg N49 Natiënlaan is een drukke toegangsweg voor het gemotoriseerde verkeer, maar tegelijk een belangrijke fietsroute die de verschillende deelkernen van Knokke-Heist met mekaar verbindt. “Fietsers gebruiken de N49 ook als verbinding van de deelkernen naar de sportsite, bedrijventerrein ’t walletje, scholen, winkels en culturele centra”, duidt Veva Daniels. De Kalvekeetdijk is dan weer een belangrijke recreatieve fietsroute. Om dat specifieke kruispunt veiliger te maken, wordt een rotonde aangelegd. De eerste week van februari start de aannemer met de laatste voorbereidende werken. Om de werken aan de nieuwe rotonde te kunnen uitvoeren, moeten de huidige bomen op de Kalvekeetdijk en Natiënlaan gerooid worden. Dit moet buiten het broedseizoen gebeuren. Daarom start de aannemer in de eerste week van februari met het rooien van een 90-tal bomen die na de aanleg van de rotonde zullen gecompenseerd worden. Deze voorbereidende werken zullen weinig of geen hinder veroorzaken.

Verkeersveiligheid verhogen

Concreet verdwijnt het huidige kruispunt met verkeerslichten en wordt het omgevormd tot een tweestrooksrotonde. Fietsers en voetgangers krijgen doorgang onder de rotonde via fietstunnels en trappen met een fietsgoot en aansluitend komen er dubbelrichtingsfietspaden. “Met de herinrichting willen we samen met de gemeente Knokke-Heist de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers”, klinkt het bij AWV. Na de herinrichting moet de N49 een vlotte bereikbaarheid van Knokke-Heist en de verschillende stedelijke ontwikkelingen garanderen. Een rotonde garandeert ook een makkelijke ontsluiting doordat keerbewegingen mogelijk zijn. Zodra de rotonde er is, wordt dat gecompenseerd door de aanplanting van olmen om het laankarakter van de buurt te benadrukken. De eerste spadesteek wordt nog voor het bouwverlof verwacht.

Groen wegbeeld

Nog een verandering: het langsparkeren op de Natiënlaan in de omgeving van de rotonde verdwijnt om zo een overzichtelijk, groen en rustig wegbeeld te creëren. “Op die manier ontstaan ook geen conflicten met parkerende wagens. De omliggende handelszaken hebben hun eigen parkeervoorziening en de naastgelegen woningen hebben een eigen oprit. In de toekomst komt er een ruime parking aan de nieuwe evenementensite aan de zuidwestzijde van de Natiënlaan", besluit Veva Daniels van AWV.