Nieuwe pop-up brengt Amerika en Japan samen op één bord Mathias Mariën

23 juli 2020

09u27 0 Knokke-Heist Op het Maurice Lippensplein kan je de komende tijd terecht in pop-up Lee Sushi Bar. Op termijn is het de bedoeling dat de zaak een permanente plek inneemt op het Keith Haringplein.

Het gaat om een ‘uniek” concept waarbij de Amerikaanse en Japanse stijl gecombineerd worden tot een perfecte match, wat ook terug te vinden is in de look en de huisstijl van de zaak. Erika Van Renterghem is haar zaak opgestart door de liefde voor lekkere maar vooral gezonde sushi. Die zal ze combineren met zelfgemaakte hamburgers die uit haar vroegere ambacht als slager zeker een topper zijn. Na haar opleiding als slager-traiteur en 22 jaar uitbating van een slagerij, wou ze zich verder verdiepen in het sushi-product. Ze genoot hiervoor een opleiding in Japan, Antwerpen en de Sushi-school in het Franse La Rochelle.