Nieuwe petanquevelden moeten buurt gemoedelijke sfeer à la Saint-Tropez schenken Mathias Mariën

06 augustus 2019

19u29 0 Knokke-Heist Burgemeester Graaf Leopold Lippens mocht het lint doorknippen van het gloednieuwe petanqueveldje op het Oosthoekplein in Knokke-Heist.

De burgemeester en schepenen Piet De Groote en Jan Morbee speelden daarna het terrein in. De realisatie kwam er op vraag van een aantal handelszaken die het plein nieuw leven willen inblazen. Met de prachtige platanen die het Oosthoekplein voor een groot deel overschaduwen, willen de buurtbewoners een gemoedelijke sfeer zoals op het Place de Lice in Saint-Tropez creëren.

In tegenstelling tot een officiële petanquebaan die 4 meter op 15 meter meet, gaat het op het Oosthoekplein eerder om een grillig stukje grasland dat volledig werd uitgegraven en vervangen door dolomiet. In opdracht van het gemeentebestuur plaatste de technische gemeentelijke diensten ook twee zitbanken. De initiatiefnemers ondertekenden een verklaring waarbij de handelszaken La Sapinière, La Ciboulette, Hof van Vlaanderen, East Corner, Bistro de la Mer en bakkerij De Baere zich engageren om het petanqueveldje netjes te onderhouden. Eerder werd ook al een nieuwe petanquebaan van 3x12 meter op het pleintje tussen WZC OLV van Troost en het ontmoetingscentrum Den Hoek in de Rustoordstraat in Westkapelle aangelegd.

