Nieuwe lift moet toerismekantoor beter toegankelijk maken voor minder mobiele bezoekers Mathias Mariën

30 augustus 2019

15u34 0 Knokke-Heist Het toerismekantoor op het Lichttorenplein in Knokke-Heist wordt beter toegankelijk voor minder mobiele bezoekers.

Wie het infokantoor momenteel wil bereiken, moet een niveauverschil van bijna anderhalve meter overbruggen. Voor mindervaliden en gezinnen met een kinderwagen heeft de ontwerper daarom een helling voorzien. Omdat in de praktijk blijkt dat dit hellend vlak voor sommige minder mobiele personen ietsje te steil en te lang is en ook de draairuimte te beperkt is, heeft het gemeentebestuur beslist om aan de westkant van het gebouw een comfortabele lift te voorzien. De huidige zigzagconstructie in glas wordt helemaal afgebroken en de toegangstrap op het Lichttorenplein krijgt een meer elegante look.

Maandag begint de aannemer met de voorbereidende werken om de werf in te richten. Het terras aan de kant van het Lichttorenplein wordt volledig afgesloten tot aan de palen van het afdak. Bezoekers kunnen het gebouw dus enkel betreden via de ingang aan de kant van de Zeedijk. Mindervalide personen die de trap niet op kunnen, krijgen de mogelijkheid om aan te bellen. Een baliemedewerker komt dan meteen ter plaatse om deze bezoeker persoonlijk op zijn/haar wenken te bedienen. Uiterlijk tegen eind november wordt de toegang aan de kant van het Lichttorenplein opnieuw in gebruik genomen zodat de medewerkers van de dienst Toerisme de stroom bezoekers die in de kerstvakantie het Lichtkunstfestival komen bewonderen, in ideale omstandigheden kunnen ontvangen.