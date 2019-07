Nieuwe koelwagens voor de maaltijden- en boodschappendienst Sociaal Huis Mathias Mariën

10 juli 2019

09u13 0 Knokke-Heist Deze week nam de maaltijdendienst van het Sociaal Huis Knokke-Heist twee nieuwe koelwagens in gebruik. Ouderen of personen met een beperking die zelf niet meer kunnen instaan voor het bereiden van een maaltijd, kunnen terecht bij de dienst seniorenzorg van het Sociaal Huis.

Voor een maaltijd betaal je 7,15 euro (of 5,55 euro wanneer je aan de voorwaarden van een sociaal tarief voldoet). Er zijn drie bedeeldagen per week. De maaltijden worden bereid in de keuken van het WZC De Noordhinder. Na het proces van afkoelen en verpakken worden ze door vaste chauffeurs Carine en Sandra, bijgestaan door vervanger Nadia en Lincy, tot bij de cliënten gebracht. De maaltijd bestaat telkens uit soep en een hoofdgerecht. Momenteel bedient de dienst zo’n 140-tal gezinnen over de gemeente.

Boodschappendienst

Ook de boodschappendienst maakt gebruik van de koelwagens. Boodschappers, Nancy, Sylvie en Lincy staan met veel enthousiasme in om de wekelijkse boodschappen voor het cliënteel te doen. De cliënt maakt een boodschappenlijstje en geeft de voorkeur van winkel door. De boodschapper doet de rest. Deze dienstverlening wordt per uur betaald. Hiervoor wordt telkens 1 dienstencheque per uur gevraagd. Gemiddeld maken er op maandbasis 20 gezinnen gebruik van deze dienstverlening. De dienst seniorenzorg biedt verschillende thuiszorgdiensten aan voor ouderen. Wens je meer info over de maaltijden aan huis of andere thuiszorgdiensten? Contacteer dan het Sociaal Huis op T 050 530 900 of via sociaalhuis@knokke-heist.be