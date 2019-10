Nieuw dagelijks bestuur Knokse jeugdraad start met propere lei Mathias Mariën

10 oktober 2019

12u37 2 Knokke-Heist Tijdens een Bijzonder Algemene Vergadering is een nieuw dagelijks bestuur verkozen voor de gemeentelijke jeugdraad Knokke-Heist. Deze herverkiezingen werden op vraag van de jeugdraad zelf gehouden. Dit naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie met de audit en de ontslagen van enkele van haar voormalige leden.

Op deze manier willen zij een krachtig signaal naar de gemeente toe geven. De problemen uit het verleden zijn zo goed als opgelost en de jeugdraad begint met een schone lei. De jeugdraad blijft trouw aan hun waarden en blijft zich belangeloos inzetten voor de jeugd van Knokke-Heist. De focus in de komende jaren wordt op adviezen gelegd. Net omdat men via deze adviezen weet wat er leeft bij de jeugd van Knokke-Heist en op deze manier evenementen op maat georganiseerd kunnen worden. De jeugdraad bestaat voor en door jongeren van Knokke-Heist en dit houdt het nieuwe dagelijkse bestuur boven alles in gedachten.

Samenstelling dagelijks bestuur

Voorzitter is voortaan Flore Ruysschaert, ondervoorzitter Alex Desender, penningmeester Matthias Hillemans en secretaris Pieter-Jan Bode. Verder werden ook Bart Huys, Benny Reubens, Emily Degraeve, Eva Brackman, Lindsay Dewaele, Maarten Cabooter en Mike Deleersnyder verkozen tot KOR-leden. Deze enthousiaste jongeren zullen twee jaar zetelen in het dagelijks bestuur van de jeugdraad Knokke-Heist. Enkele leden van het oude bestuur brachten de jeugdraad in een slecht daglicht nadat een audit financiële slordigheden aan het licht brachten. Zo zouden ze middelen van de jeugdraad gebruikt hebben voor privédoeleinden. Die problemen zijn nu van de baan en het nieuwe bestuur start met een propere lei.

