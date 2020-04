Niet alles wordt zomaar afgelast: Knoks Cartoonfestival krijgt alternatieve outdoor-editie Mathias Mariën

17 april 2020

17u39 0 Knokke-Heist De 59ste editie van het Internationaal Cartoonfestival in Knokke-Heist wordt officieel een outdoor-editie. Dat bevestigt het gemeentebestuur. Op verschillende locaties zullen bezoekers tal van cartoons kunnen ontdekken tijdens een fietstocht.

Het Cartoonfestival vindt normaal gezien plaats in een reusachtige tent die de laatste jaren stond opgesteld aan het Heldenplein. Door het coronavirus zijn grote evenementen echter verboden. Daarom gingen ze in Knokke-Heist op zoek naar een alternatief. Van 27 juni tot en met 30 augustus zul je tal van cartoons van Press Cartoon België en Gouden Hoed Knokke-Heist op diverse locaties van Heist tot aan het Zwin kunnen bewonderen tijdens een fietstocht. Op die manier gaat het festival toch nog door, hetzij op een andere manier.

Gouden Hoed

Ondertussen zijn de 10 genomineerden van de Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed bekend. Een zeskoppige vakjury, onder leiding van Chris Dusauchoit, selecteerde uit ruim 3.800 cartoons de 10 kanshebbers op de geldprijs van 5.000 euro en eeuwige cartoonroem. De voorzitter kreeg professionele ondersteuning van cartoonisten Steven Degryse (Lectrr) en Floor Denil. Daarnaast mochten zanger Tom Helsen, sopraan Astrid Stockman en Toon Horsten (Standaard uitgeverij) oordelen over de cartoons. De jury was unaniem over de 10 laureaten die ofwel uitblonken op het vlak van tekenkwaliteit of gewoon een goede grap brachten. De winnaars van de Gouden, Zilveren en Bronzen Hoed zullen dit jaar bekend gemaakt worden op 27 juni.Knokke-Heist is voor de 59ste keer gastheer van de internationale cartoonisten en daarmee is de Gouden Hoed de oudste cartoonwedstrijd ter wereld. Na al die jaren blijkt de wedstrijd nog steeds bijzonder populair, want ruim 679 cartoonisten uit meer dan 85 landen namen deel aan De Grote Prijs Knokke-Heist. In totaal werden er dus 3.800 cartoons ingestuurd. Dat zijn er ruim 1500 meer dan vorig jaar.