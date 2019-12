Nicolas Lombaerts eregast op Royal Knokke FC tegen KVK Westhoek Mathias Mariën

13 december 2019

10u53 0 Knokke-Heist Op zondag 15 december om 15 uur neemt Royal Knokke FC het op tegen KVK Westhoek. Nicolas Lombaerts is er eregast.

Als herfstkampioen met 38 op 45 kan Blauw-Wit terugblikken op een geslaagde heenronde. Dit seizoen is het team nog altijd ongeslagen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Als spreker in de Radisson Lounge is dit keer Nicolas Lombaerts (speler KV Oostende en ex-speler AA Gent en Zenit-St. Petersburg) te gast. Tussendoor en na de wedstrijd is er animatie voorzien door huisdj Bart de Graaf.