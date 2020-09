Nico Binst stuwt met twee treffers Knokke naar volgende bekerronde: “Verstandig aangepakt” Steve Dinneweth

20 september 2020

19u57 0 Knokke-Heist Eerstenationaler Royal Knokke Football Club botste op het veld van neoderdenationaler Crossing Schaerbeek A op een stevige muur, maar dankzij een doelpunt net voor en na de rust wist het team van trainer Yves Van Borm zich met een 0-4-zege alsnog vrij makkelijk te plaatsen voor de vijfde ronde in de Beker van België.

“Schaarbeek had zijn huiswerk duidelijk gemaakt en stelde een dubbele verdedigende lijn op voor doel”, vertelt Nico Binst, die tweemaal raak trof. “We wisten dat het sowieso niet evident ging zijn om ginds te spelen, maar we zijn in die eerste helft bijzonder kalm gebleven en lieten de bal het werk doen. Ik kreeg in het openingshalfuur tot tweemaal toe de kans om te scoren, maar slaagde er pas in het slot van het eerste luik in om de doelman te verschalken. We gingen met die krappe bonus de rust in en dat heeft Schaarbeek toch een mentale tik gegeven, temeer, toen we kort na de herneming in zeven minuten tijd de wedstrijd in een beslissende plooi legden.”

Het ideale scenario

“Ze kwamen nadien even wat opzetten, waardoor wij van de extra ruimte konden profiteren om nog een vierde tegen de netten te duwen. We scoorden op de juiste momenten en pakten het erg verstandig aan. De verdediging was bovendien heel solide en met een secure Dhoest onder de lat kun je altijd rekenen op een pak ervaring”, aldus de 28-jarige Binst, die onlangs de overstap maakte van Rupel Boom. “Nadat ik eerder al de belangstelling genoot van Knokke zijn we altijd in contact gebleven en dat heeft geresulteerd in mijn transfer dit seizoen.”

“De nieuwe spelers krijgen hier veel vertrouwen van de coach en de groep heeft ons meteen op sleeptouw genomen. Dat geeft alvast een goed gevoel en zorgt voor een extra boost”, gaat Binst voort. “Ik ben hier bij een ambitieuze club beland, maar volgens mij moeten we nu vooral proberen om eerst een rustig seizoen af te werken, zonder in de problemen te komen. We zullen snel te weten komen welke rol we kunnen spelen in deze reeks. Volgend seizoen kunnen we dan eventueel het één en ander bijschaven en mikken op de top van het klassement”, vertelt Binst.

Maandagavond vindt de loting plaats voor de vijfde ronde in de Beker van België.