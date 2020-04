Nicky wanhopig op zoek naar vermist hondje: “Eerlijke vinder van Roxy krijgt 500 euro” Mathias Mariën

02 april 2020

15u11 0 Knokke-Heist Nicky Wisse uit Knokke-Heist is de wanhoop nabij nadat haar hondje dinsdagnacht ging lopen. Roxy, een dwergkees, liep weg in de Pannenstraat. Haar baasje looft een beloning uit van 500 euro voor de gouden tip of vinder. “We hebben de volledige omgeving al afgezocht. Misschien heeft iemand haar in huis genomen”, zegt Nicky.

Volgens Nicky is er van een diefstal geen sprake en kon de viervoeter per ongeluk het huis uitlopen. “Uren hebben we al gezocht. De volledige omgeving hebben we uitgekamd, zonder resultaat. Onze hoop is nu dat iemand Roxy zag lopen op straat en in huis heeft genomen", zegt de vrouw. “Als iemand onze oproep ziet, kunnen ze ons altijd bellen of de politie. Niicky is erg gehecht aan haar hondje en wil de eerlijke vinder dan ook belonen. Wie Roxy en haar baasje terug kan herenigen, krijgt 500 euro. Tips zijn welkom bij het baasje op het nummer 0471.72.36.48.