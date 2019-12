Negen nieuwe installaties tijdens tweede Lichtkunstfestival in Knokke: “Een echte belevenis” Bart Huysentruyt

06 december 2019

18u29 0 Knokke-Heist De figuur ‘De kleine prins’ staat centraal tijdens de tweede editie van het Lichtkunstfestival in Knokke-Heist. Tussen zaterdag 7 december en 5 januari 2020 krijgen fans van de feeërieke avondwandeling de kans om, tijdens de donkerste periode van het jaar, het nieuwe parcours met fonkelnieuwe installaties te ontdekken. “We willen mensen een echte belevenis geven”, zegt burgemeester Leopold Lippens.

Het poëtische verhaal van De Kleine Prins, het buitengewoon en tijdloos boek van schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry, vormde de inspiratiebron voor curator Jean Pierre Deschepper tijdens de creatie van dit unieke lichtparcours. In deze tweede editie van het Lichtkunstfestival ontdek je het vervolg van het avonturenverhaal. Waar de Kleine Prins vorig jaar tijdens een reis langs de sterren nog op zoek was naar zijn bestemming, heeft hij dit najaar zijn doel eindelijk bereikt. Het hoofdpersonage laat de aanwezigen langsheen een interactief parcours van drie kilometer door het centrum van Knokke-Heist kennismaken met magnifieke planeten.

“Magnifiek festijn”

Ook de kerstverlichting volgt dit najaar het thema van het Lichtkunstfestival. “Met de tweede jaargang van het Lichtkunstfestival creëren we een gezellige en unieke kerstsfeer die Knokke-Heist laat stralen”, zegt burgemeester Leopold Lippens. “Winkelstraten, pleinen en torens worden feeëriek verlicht door planeten en glinsterende sterren. De aanwezigen worden verwend door kwaliteit, schoonheid, natuur, de zee en een magnifiek lichtfestijn, een echte belevenis.”

Binnenste van de mens

Met negen nieuwe en interactieve lichtkunstinstallaties zal zowel jong als oud van planeet naar planeet reizen en bij elke installatie een deel van het verhaal ontdekken. In het kantoor van Toerisme Knokke-Heist langs de Zeedijk 660 maken de bezoekers kennis met de Kleine Prins en start het magische outdoor evenement. Eén van de opvallendste kunstwerken is het Rhizome House, een levensgrote weergave van het binnenste van de mens, maar ook de lichtbloem ‘Flower from the universe’ is opvallend, net als het planetarium.

Trackingsysteem

Tijdens je bezoek aan de planeten van De Kleine Prins word je begeleid door een gratis smartphone-applicatie. Op de app vind je naast praktische informatie ook een interactieve kaart die de locatie van de verschillende lichtparels aangeeft. Bij elk lichtkunstwerk krijgt de bezoeker via een trackingsysteem informatie over het kunstwerk. Kinderen worden tijdens hun reis langs de planeten uitgedaagd om verschillende opdrachten uit te voeren in hun reisboekje.

Het openingsweekend is 7 en 8 december. Daarna kan je het festival ook komend weekend en tijdens de hele kerstvakantie bezoeken, telkens van 17 tot 21 uur.