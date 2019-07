Nederlandse agenten te paard versterken tijdelijk politie Knokke: “Unieke samenwerking” Mathias Mariën

10 juli 2019

11u24 0 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist kreeg deze week versterking van zowel de Belgische als Nederlandse politie te paard. “Voor onze noorderburen was het de eerste keer dat ze met hun cavalerie een Belgische politiezone bijstonden tijdens een preventieve patrouilleopdracht”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Samen met onze strand- en fietspolitie hielden de vier ruiters een extra oogje in het zeil.”

Voor het lokale politieteam was de samenwerking met de cavalerie niet de eerste kennismaking met de Nederlandse politie. “Ook bij de aanpak van overlast in uitgaansbuurten is er een nauwe Belgisch-Nederlandse samenwerking”, verduidelijkt Van Eenooghe. “Tijdens de vakantieperiodes vertoeven veel Nederlandse jongeren in Knokke-Heist. Bij overlastproblemen is het een meerwaarde om dan een gemengde patrouille op pad te hebben. Zo kan de Nederlandse agent meteen de identiteit van de jongeren controleren.” Ook in de toekomst sluit het politieteam geen verdere samenwerking uit.

Belgische politie te paard

De Belgische politie te paard maakt deel uit van de federale politie. De ruiters worden dikwijls ingezet ter ondersteuning van een lokale politiezone. “De ruiters zijn gemakkelijk aanspreekbaar, goed zichtbaar en uitermate geschikt voor preventief toezicht op locaties die met een politiewagen moeilijk bereikbaar zijn, zoals het strand, de duinen en fiets- en wandelpaden”, verduidelijkt Van Eenooghe. Daarom ook dat ze nog tot zondag zullen patrouilleren in de villawijken, waar heel wat smalle paden zijn en het met een politiewagen dus moeilijker patrouilleren is. Door de paardenpatrouilles komen paardenvijgen op de openbare weg terecht. Tussen de lokale politie en gemeentelijke reinigingsdienst zijn afspraken gemaakt om de straten proper te houden.