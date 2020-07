Nederlanders zetten hotel in Knokke-Heist op stelten: “Blijkbaar beseffen sommigen nog altijd niet dat hun gedrag mensenlevens in gevaar brengt” Mathias Mariën

27 juli 2020

08u02 38 Knokke-Heist Een grote groep Nederlanders is afgelopen weekend uit een hotel in Knokke-Heist gezet nadat ze verschillende beschadigingen aanbrachten én in het midden van de nacht uit hun raam hingen om voorbijgangers uit te schelden. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) werd op de hoogte gebracht van de feiten en reageert verontwaardigd. “Deze mensen schijnen zich absoluut niet te realiseren welke noodtoestand er heerst en hoe hun gedrag mensenlevens en onze economie in gevaar brengt”, aldus Lippens.

De Nederlanders waren in totaal met 17 en kwamen een verjaardag vieren in Knokke-Heist. Bij aankomst vrijdag bleek alles nog normaal en rustig te verlopen. Pas toen de groep vrijdagnacht even na 1 uur terugkeerde, begon ze de boel op stelten te zetten. Geroep en getier in de gangen van het hotel, op de deuren van de slaapkamers van de reguliere klanten kloppen, uit de ramen van de hotelkamers hangen en voorbijgangers op straat en de parking verwijten toeschreeuwen zoals ‘homo’, ‘kutwijf’ ... het hoorde er allemaal bij.

Voor de hotelier, die de zaken persoonlijk vaststelde, stopte het daar evenwel nog niet. ‘s Ochtends bleek dat de Nederlanders heel wat beschadigingen hadden aangebracht in het gebouw. Zo trokken ze de veiligheidstelefoon uit de lift en werden dispensers met handgel verplaatst of leeggespoten op het vast tapijt. Daarop besloot de uitbater de groep uit zijn hotel te zetten. Dat ging gepaard met een hevige discussie. De organisator van het verjaardagsfeestje besloot in de loop van het weekend uiteindelijk wel de schade te betalen. De hotelier wil met het verhaal vooral aantonen hoe sommige groepen Nederlanders zich denken te kunnen gedragen bij een uitstap richting de kustgemeente. Daarbij wordt vooral een opvallend verschil vastgesteld tussen de jongeren en iets oudere bezoekers. Die laatste groep gedraagt zich doorgaans wél hoffelijk.

Verontwaardigd

Burgemeester Leopold Lippens (GBL) werd op de hoogte gebracht van de toestanden in het hotel en reageert verontwaardigd. “Dit is schandalig en potentieel gevaarlijk nachtelijk wangedrag. Deze mensen schijnen zich absoluut niet te realiseren welke noodtoestand er heerst en hoe hun gedrag mensenlevens en onze economie in gevaar brengt”, aldus Lippens. “Ik wil de hotelier feliciteren met zijn beslissing om die mensen per direct de deur te wijzen.” Het is niet de eerste keer dat Nederlander het bont maken in Knokke-Heist. Begin deze maand nog kwamen tieners de boel op stelten zetten in de uitgangsbuurt. Daar is de situatie wel genormaliseerd. Verder riep Lippens zijn inwoners ook al op om bij voorkeur niet de grens naar Nederland over te steken omdat er daar van mondmaskers geen sprake is. Ondertussen had hij al contact met de burgemeester van Sluis, dat vlak over de grens met Knokke-Heist ligt, maar dat bracht weinig op. De burgervader houdt de situatie evenwel streng in het oog en liet al verstaan niet te zullen twijfelen om in te grijpen.