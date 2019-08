Nederlanders aangehouden die tot twee keer toe peperdure Range Rover proberen stelen Mathias Mariën

22 augustus 2019

17u32 0 Knokke-Heist De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Nederlanders aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een Range Rover.

De eigenaar van het voertuig – met een prijskaartje van 148.000 euro – merkte maandagochtend de dieven op toen het alarm van zijn wagen afging in de Elisabethlaan in Knokke. De daders gingen ervandoor in een vluchtwagen toen ze het alarmsysteem hoorden en konden uiteindelijk woensdagochtend opgepakt worden door de politie van Knokke. Het gaat om een 27- en een 32-jarige man. Een dag eerder zouden ze ook al geprobeerd hebben om dezelfde wagen te stelen. Beide verdachten zijn ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van beide pogingen tot diefstal.