Nederland schiet Internationaal Vuurwerkfestival op gang: nog hele week spektakel op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

18 augustus 2019

15u58 0 Knokke-Heist Het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist is zaterdagavond van start gegaan met een show van Nederland. Nog tot 25 augustus staat de badplaats volledig in het teken van de traditionele afsluiter van het toeristische seizoen. Het vuurwerkfestival behoort met z'n lange traditie sinds 1969 ondertussen tot de absolute wereldtop. Elke avond komen meer dan tienduizend toeschouwers het spektakel aanschouwen.

Het evenement kent een lange geschiedenis. Vijftig jaar geleden werd voor de allereerste keer het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist georganiseerd. Toen werden de vuurpijlen nog de lucht in geschoten aan het Zegemeer. De deelnemende landen in 1969 waren Japan, Mexico, Frankrijk, Spanje en België. België won toen de wedstrijd dankzij vuurwerkmaker Eugeen Hendrickx en zonen uit Deurne. Acht jaar later werd uit veiligheidsoverwegingen uitgeweken naar het strand van Duinbergen. Ondertussen is het strand aan de Meerlaan al voor het vierde jaar op rij de plaats waar het allemaal gebeurt. Nog tot 25 augustus is de locatie het decor voor de 40ste editie van het vuurwerkfestival.

Vier landen

“Ondertussen behoort het Internationaal Vuurwerkfestival van Knokke-Heist ongetwijfeld tot de absolute wereldtop”, zegt het gemeentebestuur. “Landen van over heel de wereld brengen op ons strand een pyrotechnisch spektakel. Zonder enige moeite schaart Knokke-Heist zich dan ook naast Cannes, Montreal, Monte Carlo en Hannover.” Ook dit jaar vechten vuurwerkmakers uit vier verschillende landen een nachtelijk duel uit waarin gigantische vuurwerkpijlen aan een waanzinnig tempo de lucht worden ingevuurd. De vuurwerkshow is volledig gesynchroniseerd op een speciaal ontworpen muziekstuk. “Het is een fantastische musical die op een originele manier jong en oud overweldigt. Dit jaar mogen toeschouwers zich verwachten aan spectaculaire shows van Nederland, Rusland, Italië en Slovenië. België sluit naar jaarlijkse traditie af op 25 augustus”, aldus het gemeentebestuur. De startshow van Nederland op zaterdagavond was alvast veelbelovend. Ondanks het mindere weer daagden heel wat toeschouwers op. Al wordt het volgens kenners sowieso moeilijk om de show van Makalu Fireworks uit Tsjechië - de winnaars van vorig jaar - te overtreffen.

Wanneer?

Wie de eerste show zaterdagavond heeft gemist, hoeft niet te panikeren. Zowel maandag, woensdag, vrijdag én zondag gaat het spektakel door. Plaats van afspraak is het strand ter hoogte van de Meerlaan. Vanaf 22 uur schieten de pijlen de lucht in. Extra leuk voor de toeristen: net zoals andere jaren hebben de strandbars de toelating gekregen van het gemeentebestuur om hun bar langer open te houden op de avonden van het Vuurwerkfestival. Op die avonden mogen er drank en versnaperingen verkocht worden tot 22 uur. Vanaf het Rubensplein tot voorbij de Meerlaan zijn er extra geluidstorens geplaatst zodat je ook van daaruit kan genieten van de muziek waarop het vuurwerk wordt afgeschoten. Wie de show helemaal vanop een unieke locatie wil bekijken, kan opteren om het vuurwerk te volgen vanop zee. Er zijn organisaties die uitstappen organiseren om het vuurwerk vanop een boot te gaan kijken. De winnaar wordt bekendgemaakt net voor het laatste vuurwerk op 25 augustus, dat sinds enkele jaren door België wordt verzorgd.