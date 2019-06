Nabestaanden Peter Galle (47) misnoegd over vraag tot vrijspraak: “Wie ongeval veroorzaakt, moet verantwoordelijkheid opnemen” Mathias Mariën

17 juni 2019

13u29 7 Knokke-Heist De twintiger uit Luik die in januari 2018 het tragisch verkeersongeval veroorzaakte waarbij Peter Galle (47) om het leven kwam, vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat was de hoogtewerker waarin het slachtoffer aan het werk was onvoldoende beveiligd en was er sprake van gebrekkige signalisatie. Voor de nabestaanden van Peter is die vraag onbegrijpelijk. “Wie een ongeval veroorzaakt, moet z’n verantwoordelijkheid opnemen. We zijn diep ontgoocheld”, zegt weduwe Sabine Maertens.

Het ongeval gebeurde op 16 januari 2018 langs de Kustlaan in Knokke. Peter was die dag kerstverlichting aan het verwijderen en stond op een drie meter hoge hoogtewerker. Omstreeks 11.30 uur liep het fout toen een bestelwagen tegen de arm van de machine reed. Door de klap kwam de 47-jarige man uit Zedelgem op de grond terecht. In de loop van de avond overleed hij aan z’n verwondingen. De man uit Luik die het ongeval veroorzaakte kwam zich maandagochtend persoonlijk verdedigen in de rechtbank in het bijzijn van een advocaat.

Vrijspraak

De jonge twintiger vraagt via zijn advocaat de vrijspraak. “Volgens ons was die hoogtewerker een onvoorzienbare hindernis voor mijn cliënt. Er is sprake van overmacht”, pleitte zijn advocaat. “De arbeiders hebben die dag niet al te zorgvuldig omgesprongen met de signalisatie. De zwaailichten van de vrachtwagen stonden wel aan, maar vóóraan het voertuig en dus sowieso niet zichtbaar voor mijn cliënt. Let wel: het was een verschrikkelijk ongeval met vreselijke gevolgen. Maar de vraag is of wij een fout maakten en als dat al zo was: staat die in oorzakelijk verband met het ongeval? Wat ons betreft zijn er door de arbeiders verschillende inbreuken gepleegd. Als er zorgvuldig was omgesprongen met de signalisatie, was het misschien allemaal anders gelopen.” De jonge chauffeur verklaarde dat hij dagelijks bezig is met het ongeval. “Hij staat er mee op en gaat er mee slapen. Al willen we daarmee zeker niks afdoen aan het leed van de nabestaanden”, liet zijn advocaat verstaan. Een andere discussiepunt was het feit dat Peter Galle tijdens de werkzaamheden geen harnas droeg. Volgens de nabestaanden had dat sowieso geen invloed gehad, maar de verdediging trekt dat in twijfel.

Ontgoocheld

Volgens het Openbaar Ministerie ging de chauffeur wel degelijk in de fout. “Uit het verslag van de deskundige blijkt dat de man een verkeerde inschatting maakte van de hoogte. Hij moest weten dat hij er niet onder kon passeren”, sprak de procureur. De advocaat van de nabestaanden ging daar dieper op in. “Wat ons betreft is het duidelijk dat het om een foutieve inschatting ging. Zelfs al was er sprake – zoals de tegenpartij beweert – van gebrekkige signalisatie, dan nog moet je als chauffeur aandachtig zijn. De chauffeur is in dit geval rechtdoor gereden op goed geluk. Andere bestuurders van bestelwagens of vrachtwagens zijn die dag wél gestopt om de situatie in te schatten. De vrijspraak dringt zich dus zeker niet op.” Sabine Maertens, de weduwe van Peter, kwam samen met de collega die bij het ongeval aanwezig was het proces volgen. “We zijn diep ontgoocheld”, zegt Sabine. “We zouden het onbegrijpelijk vinden als de rechtbank de vrijspraak uitspreekt. Wie een ongeval veroorzaakt, moet z’n verantwoordelijkheid opnemen.” Volgens de collega was er van gebrekkige signalisatie geen sprake. “De tegenpartij haalt aan dat we geen bordje aan de arm van de hoogtewerker hingen met de aanduiding van de hoogte. Maar het is een variabele kraan met variabele hoogte, hoe kunnen we dat dan doen? Er zijn heel wat dingen aangehaald die niet kloppen. Jammer genoeg kregen we niet de kans om daarop te repliceren”, zegt de man met een diepe zucht. De rechtbank doet uitspraak op 9 september.