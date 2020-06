Na nieuwe overrompeling: “Markt is geen familie-uitstap” Mathias Mariën

03 juni 2020

10u05 0 Knokke-Heist Naar aanleiding van de overrompeling op de groentemarkt op zaterdag 31 mei op het Gemeenteplein, benadrukt het gemeentebestuur nogmaals dat winkelen op de markt geen familie-uitstap is, maar individueel moet gebeuren.

Alleen het begeleiden van minderjarigen, ouderen en personen met een beperking is toegestaan. De stewards aan de ingang van de markt, zullen hierop nauwgezet toezien.

Ook fietsen mogen niet meegenomen worden maar moeten in de speciale voorzieningen voor rijwielen gestald worden. Aangezien het aan sommige kramen lang aanschuiven is waarbij het niet altijd mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, is het dragen van een mondmasker sterk aangewezen om te vermijden dat je iemand anders besmet.

Het gemeentebestuur zoekt nog vrijwilligers die als steward de in- en uitstroom op de markt controleren en de bezoekers sensibiliseren om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Voor meer info: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be of 050 630 443