Na ‘krabfoto’ van 3.000 m² verovert kunstenaar nu Knokke-Heist met bloemen en bijtjes Mathias Mariën

25 mei 2020

08u25 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke-Heist is in september het decor van een nieuw project van de hedendaagse kunstenaar Wim Tellier. Nadat de creatieveling eerder al een foto van 3.000 vierkante meter voor het Casino neerlegde, verzamelt hij nu zes reusachtige bloemen voor BEE XXL. Daarin vraagt de kunstenaar aandacht voor de bij. “Ik had meteen een klik met het gemeentebestuur. Ook dat schenkt bijzondere aandacht aan de bijen”, zegt Wim Tellier.

Twee jaar, zo lang is Wim Tellier al bezig met de voorbereidingen van BEE XXL. “Ik maak installaties waarbij ik foto’s integreer in de omgeving. Omdat ik wil inzetten op het bewustzijn van de bezoekers, werk ik alleen met thema’s waarin ik zelf geloof. Ook BEE XX is zo’n project”, vertelt de kunstenaar. “Als bijengemeente schenkt Knokke-Heist bijzondere aandacht aan specifieke bloemenweides en zetten ze in op natuurbeleving en gezonde lucht. Bovendien kent Knokke-Heist een bijzondere landschappelijke en architecturale verscheidenheid, die je in veel andere gemeenten niet vindt. Dat past helemaal binnen dit project.”

Zes inheemse bloemen

Concreet ging de Antwerpse kunstenaar de voorbije maanden diverse keren de kustgemeente verkennen. “Ik fotografeerde zes inheemse bloemen en vergrootte ze vijfhonderd keer”, legt Tellier uit. “Eind juni komen de bloemen op specifieke plekken in de gemeente te liggen. Aangezien de beelden volledig uitgeknipt zijn, krijg je een ‘bangelijk’ effect. Haast surrealistisch, maar visueel top."



In september worden de zes bloemen uiteindelijk samengebracht in een kunstinstallatie op het strand ter hoogte van de Meerlaan. Liefhebbers kunnen nadien een ‘limited edition’-foto van de geïntegreerde bloemen kopen.



Primeur voor Knokke-Heist

Wim Tellier bouwde de voorbije jaren een internationale reputatie op als landscape artist. Zo was hij de eerste die een kunstproject mocht exposeren op Antarctica. Ook in Knokke-Heist drukte de man al meermaals zijn stempel. Zo herinneren velen zich nog de foto van een reusachtige krab van 3.000 m² groot die vijf jaar geleden voor het Casino werd neergelegd. Na drie weken op het strand sneed Tellier de krab in twaalf stukken en begon die aan een reis over de wereld. Op betekenisvolle plaatsen zoals de Chinese Muur, het Baikalmeer in Rusland, Danakil Depression in Ethiopië, Avenue de Baobab in Madagaskar en tussen de ‘eagle hunters’ in Mongolië exposeerde de kunstenaar zijn Knokke-Heistse krab.

Twee jaar geleden vormde Tellier met een tijdlijn van gedeelde foto’s dan weer het woord ‘respect’. “Ook BEE XXL krijgt een internationaal vervolg, maar de primeur blijft voor Knokke-Heist”, aldus Wim Tellier.