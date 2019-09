Na heisa met ‘decibeltoeristen’: burgemeester Lippens verbiedt élke vorm van muziek op het strand van Knokke Mathias Mariën

11 september 2019

15u52 8 Knokke-Heist Strandbarhouders mogen vanaf volgende zomer geen muziek meer draaien op het strand van Knokke-Heist. Nadat burgemeester Leopold Lippens eerder al de dj’s verbande, komt er nu een algemeen verbod op élke vorm van muziek. “Mensen komen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen”, motiveert Lippens de beslissing.

De beslissing van het gemeentebestuur is opmerkelijk, maar komt niet geheel onverwacht. Afgelopen zomer ging de kustgemeente al de strijd aan tegen de zogeheten ‘decibeltoeristen’ die Knokke-Heist teisterden. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) besloot daarop alle dj’s te verbieden en controles uit te voeren. Daar stopt het echter niet: vanaf volgende zomer wordt elke vorm van muziek op het strand verboden. Oók achtergrondmuziek of een simpele radio dus. De strandbarhouders zullen bovendien zelf toezicht moeten houden dat hun klanten geen luidsprekers meebrengen en laten afspelen.

Geen uitzonderingen

De strandbarhouders reageren ontgoocheld en vinden het een flinke stap achteruit. “Uiteindelijk zal het ook wel lukken zonder muziek, maar de vraag is altijd: wat is het volgende? Goed nieuws kan je dit zeker niet noemen”, zegt Olaf Jacobs van Siësta Beach. Burgemeester Lippens is echter onverbiddelijk en stelt dat het om een permanent verbod gaat. “Als niemand zich aan de opgelegde regels houdt, moeten we ingrijpen. De voorbije zomer hebben we controleurs op pad gestuurd. Wel, als we alle muziek verbieden, zal dat ook niet meer nodig zijn”, aldus Lippens. “Uiteindelijk komen mensen naar onze gemeente om te rusten, niet om agressieve muziek te horen.” De burgemeester begrijpt dat de beslissing ook de strandbarhouders treft die zich wél aan de regels houden, maar is niet van plan uitzondering te maken. “Als er mensen zijn die enkel willen komen als er muziek wordt gespeeld, zijn er plaatsen genoeg aan onze kust waar dat wel het geval is. Ook al is het jammer voor degene die zich wel aan de regels hielden.”

Ook geen eten

Met het verbod wil de gemeente ook inspelen op de stijgende overlast van de decibeltoeristen die – volgens het gemeentebestuur – naar de kustgemeente afzakken voor de dj’s en muziek die er tot deze zomer werd gespeeld. Eerder deze zomer verscherpte burgemeester Leopold Lippens al de controles op het serveren van eten in strandbars, wat volgens het reglement verboden is maar toch gebeurde. Met het nieuwe verbod maakt de burgemeester een duidelijk statement dat opgelegde regels in de toekomst maar beter gerespecteerd worden. “Een ding staat vast: in de toekomst zal er geen eten meer geserveerd worden en zal er geen muziek te horen zijn”, besluit Lippens.