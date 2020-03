Na de coronacrisis, nu de wind: tegenslag blijft strandbars achtervolgen Mathias Mariën

30 maart 2020

11u10 2 Knokke-Heist Enkele strandbarhouders in Knokke-Heist kregen zondag een tweede opdoffer op enkele dagen tijd te verwerken. Nadat ze door de verlengde maatregelen van de overheid eerst de paasvakantie officieel in rook zagen opgaan, zorgden de felle rukwinden ook nog eens voor schade aan diverse cabines. “Gelukkig mogen we wel opnieuw werken op het strand, zodat we kunnen beginnen aan de herstellingswerken”, zegt Frederik Torresan, ondervoorzitter van de vzw stranduitbaters Knokke-Heist.

Neen, 2020 wordt met straatlengtes voorsprong niét het jaar van de strandbar. Door de coronacrisis zien de uitbaters al minstens de maand april volledig verloren gaan, inclusief de traditioneel drukke paasvakantie. Financieel een klein drama, als je weet dat de badkarhouders sowieso maar een vijftal maanden hebben om hun inkomen te verdienen. “”Nu we zien dat het mooi weer wordt, is het natuurlijk extra zuur", zegt Frederik Torresan van Pura Vida. “Maar op dit moment moeten we allemaal samen aan de gezondheid denken zodat we straks hopelijk terug kunnen genieten van een normaal leven.”

Stormschade

Alsof de coronacrisis alleen nog niet genoeg is, kregen enkele uitbaters afgelopen weekend een extra opdoffer te verwerken. De felle rukwinden bliezen heel wat strandcabines weg. Niet alleen van particulieren, maar ook die van de strandbars zelf. Vooral op het vrij strand is er wel wat ravage. Zo ook bij Pura Vida. “Gelukkig zijn onze cabines wel stevig gemaakt en vallen ze nog te herstellen. Al is het natuurlijk opnieuw veel werk”, zegt Frederik Torresan. Het enige lichtpunt voor de badkarhouders is dat ze - na heel wat onduidelijkheid - onder strikte voorwaarden mogen verder werken op het strand. “Momenteel mogen we met twee werken als we voldoende afstand houden. Ondanks alles moeten we positief blijven", aldus Torresan, die twee weken geleden al vreesde dat de paasvakantie verloren zou zijn. De hoop is nu dat de maatregelen tegen mei versoepeld worden en de strandbars zeker tegen Hemelvaart, 21 mei, en Pinksteren, 31 mei, mogen openen. Al liet minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) maandag in ‘Het Laatste Nieuws’ verstaan dat de horeca pas als allerlaatste weer zal opengaan.