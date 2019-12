N-VA wil vuurwerk op oudejaarsnacht in Knokke-Heist laten beperkten tot strandzones Mathias Mariën

19 december 2019

12u56 1 Knokke-Heist Tijdens nieuwjaarsnacht is vuurwerk in Knokke-Heist vrij toegelaten tussen 23 en 2 u. Oppositiepartij N-VA dient nu een voorstel tot aanpassing van het politiereglement in om dit te beperken tot enkele strandzones verspreid over Heist, Duinbergen, Knokke en het Zoute.

“Dit beperkt de veiligheidsrisico’s en de veiligheidsdiensten kunnen efficiënter hulp bieden. Deze aanpassing zorgt ook voor meer dierenwelzijn”, zegt fractieleidster Cathy Coudsyer. “Voor honden, katten en vooral paarden, kan vuurwerk zware gevolgen hebben. Wie die nacht toch op een andere locatie vuurwerk wil organiseren, kan nog steeds een aanvraag indienen. De burgemeester kan bijkomende uitzonderingen toestaan en voorwaarden vastleggen.” Daarnaast dringt N-VA ook aan op een goede handhaving tijdens de nieuwjaarsnacht. “Wie zich niet aan de regels houdt, moet bestraft worden. De politieverordening voorziet GAS-boetes. We dringen dan ook aan om GAS-ambtenaren in te zetten op nieuwjaarsnacht. Niet enkel voor vuurwerk, maar ook om alle andere vormen van overlast tot een minimum te beperken. De veiligheid van de inwoners en toeristen is belangrijker dan enkele feestvierders die misschien mens en dier in gevaar brengen of het imago van Knokke-Heist schaden. aldus nog Coudyser.