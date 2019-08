Multimove voor kinderen tussen 3 en 8 jaar Mathias Mariën

20 augustus 2019

08u58 0 Knokke-Heist Vanaf 12 september kunnen kindjes tussen 3 en 8 jaar weer elke donderdag tussen 16 en 17 uur terecht in Sporthal De Stormmeeuw voor Multimove.

Multimove betekent plezier, gevarieerd bewegen, ontspanning, een brede motorische vorming … en is een breed bewegingsprogramma waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. De 12 bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang voor de motorische ontwikkeling van kinderen en moet op jonge leeftijd geprikkeld worden. Diezelfde 12 vaardigheden vormen ook de basis om op latere leeftijd sportspecifiek te bewegen in de sport van zijn of haar voorkeur bij een lokale sportclub. ‘Jong geleerd is oud gedaan’!

Het gaat om een samenwerking tussen de Gezinsbond Knokke en de sportdienst.

• Prijs:

o Leden Gezinsbond: 75 euro (incl. verzekering)

o Niet-leden: 115 euro (incl. verzekering)

• Meer info: Gemeentelijke sportdienst: T 050 630 480