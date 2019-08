Muizen vormen polonaise in Knokke-Heist: “Wellicht eerste keer gefotografeerd in Vlaanderen” Mathias Mariën

20 augustus 2019

10u26 36 Knokke-Heist Opmerkelijk beeld uit Knokke-Heist: Paul Decuypere zag er bij het luchten van zijn composthoop plots ... een polonaise van dansende Huispitsmuizen. “Wellicht is het de eerste keer dat het fenomeen gefotografeerd werd in Vlaanderen. Mogelijk imiteren de muizen op deze manier een slang om eventuele belagers op het verkeerde been te zetten”, zegt Diemer Vercayie van Natuurpunt.

De muizenkaravaan werd vastgesteld toen Paul de compost in zijn gesloten compostvat wilde keren. Bij het omwoelen met de vork, kwam een Huisspitsmuis even piepen. Even later was hij getuige van een bijzonder schouwspel: in het zog van het volwassen dier volgde een lang snoer van jonge muizen, die keurig in karavaan de volwassen muis volgden. “Spitsmuizen die ‘de polonaise dansen’ is een bekend, maar zelden waargenomen fenomeen”, zeggen ze bij Natuurpunt. “In de Engelstalige vakliteratuur wordt dit fenomeen omschreven als ‘caravanning’. Het gedrag wordt waargenomen bij sommige soorten spitsmuizen tijdens de vroege ontwikkelingsfase van de jongen. De jongen volgen hun moeder in een rij, waarbij elke jonge muis zich vastbijt in de staarttip of de staartbasis van de voorganger bijt. Een dergelijke ‘karavaan’ kan zich snel verplaatsen.”

Verklaring?

“Er bestaan meerdere verklaringen voor dit opvallende gedrag”, gaat Diemer Vercayie verder. “Sommige studies stellen dan zo’n karavaan een manier zou zijn om de jongen aan te moedigen hun omgeving te verkennen. Andere geven aan dat zo’n muizensliert lijkt op een slang. Deze hypothese gaat er dus vanuit dat de slangenimitatie potentiële predatoren even zou doen twijfelen om toe te slaan, waardoor de hele muizenfamilie aan haar verbaasde vijand zou kunnen ontsnappen. Omdat het gedrag vaak bij verstoring wordt waargenomen, zou het een manier kunnen zijn om alle jongen samen snel naar een veilige plaats te kunnen brengen.”

Het hele tafereel in Knokke-Heist duurde nog geen twee minuten, maar voor de waarnemer was dit in principe een ‘once-in-a-lifetime’-ervaring. Mogelijk was dit ook pas de eerste keer dat dit gedrag in België fotografisch werd gefotografeerd.