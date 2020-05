MS-patiënt Eddy (60) noodgedwongen met pensioen na 38 jaar bij politie: “Zonder mijn ziekte was ik nog steeds op post” Mathias Mariën

16u46 0 Knokke-Heist Na een carrière van 38 jaar zwaait Eddy David (60) noodgedwongen af bij de lokale politie van Damme/Knokke-Heist. Zijn job was niet langer combineerbaar met zijn ziekte MS. “Zonder de ziekte was ik nog steeds op post”, zegt de man.

Als medegrondlegger van de lokale recherche en dienst intern toezicht drukte hij doorheen de jaren zijn stempel op de lokale politie Damme/Knokke-Heist. “Zonder multiple sclerose zat ik nog in het team. Ik mis mijn werkplaats, de sociale contacten en het lesgeven”, zegt Eddy David. “Het was een kinderdroom die werkelijkheid werd.” Na een jarenlange carrière bij de recherche, werkte Eddy sinds 2009 bij de dienst Intern Toezicht. “Ik lijd aan multiple sclerose waardoor ik stress moet vermijden. Iets wat bij de recherche onmogelijk was. Voormalig korpschef Dirk Van Nuffel had plannen voor een dienst intern toezicht en bood me de functie aan. Ik had intussen een pak ervaring en een olifantenvel. Iets wat je op die dienst wel nodig hebt”, aldus David.

“Sommigen beschouwen intern toezicht als de dictator die erop uit is om mensen te pakken op wat ze verkeerd doen. Je kan de dienst ook op een menselijke manier invullen. Ik pakte dat altijd zo aan. Wie mijn bureau verliet, gaf ik advies mee vanuit mijn eigen ervaringen. Ik had de indruk dat ik in die rol geapprecieerd werd door de collega’s. Je weet natuurlijk nooit wat ze achter je rug zeggen (lacht). Negen jaar heb ik op de dienst intern toezicht gewerkt. Ik deed dat graag. Maar ook deze job verliep niet zonder stress. Toen NAVAP (Non-Activiteit Voorafgaand Aan de Pensionering, red.) plots in beeld kwam, heb ik lang getwijfeld en gerekend. Uiteindelijk besloot ik toch om, na bijna 38 jaar dienst, vervroegd te stoppen.”