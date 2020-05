Mozaïekbanken sieren Dumortierlaan in kader van relanceplan Mathias Mariën

17 mei 2020

09u21 6 Knokke-Heist In de Dumortierlaan in Knokke zijn ter hoogte van de Heilig-Hartkerk vier artistieke mozaïekbanken geplaatst.

Het zijn exemplaren uit de collectie die in de tuin van het Cultuurcentrum staat en door het gemeentebestuur zijn aangekocht nadat ze eerst te zien waren op Sculpture Link in 2010. Aan elke bank heeft een kunstenaar gemiddeld 600 uur gewerkt om al die mozaiëksteentjes op het beton aan te brengen. De banken zijn er geplaatst in het kader van het relanceplan. Deze zomer vormt de Heilig-Hartkerk één van de haltes langs de Gouden Handelsdriehoek die shoppers met een elektrische shuttle gratis van Duinenwater naar het Zoute moet brengen.