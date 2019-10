Mountainbike Toertocht Wacky Racers op 9 november Mathias Mariën

17 oktober 2019

12u12 0 Knokke-Heist Dit jaar organiseert MTB-club Wacky Racers uit Knokke-Heist hun toertocht niet tijdens de winter zoals voorgaande jaren, maar wel op 9 november.

Dit jaar is er keuze tussen drie afstanden: 25, 35 of 50 kilometer. Anders dan vorige jaren is er één centrale bevoorrading waar de deelnemers van de 50 kilometer tweemaal passeren. De organisatoren hebben gekozen om het parcours lichtjes in te korten door de ‘saaiste’ stukken eruit te laten en er nog meer variatie in te steken. Zo komt het gloednieuwe grindpad langs de uitbreiding van het Zwin voor de eerste maal onder de wielen geschoven. Voor de rest, dezelfde ingrediënten met parcours doorheen Knokke, Sluis en Retranchement met 75 procent offroad bezaaid met kerkwegels, privéstukken, bospaden en duinpadjes. “Alles is dus aanwezig om de geoefende én de minder geoefende biker te kunnen laten genieten van de natuur en de mooie veldwegen die Knokke-Heist en omstreken te bieden heeft. De meest technische stukken kunnen worden bekampt maar ook gewoon worden overgeslagen. We hebben voor de allerkleinsten een begeleide kidstour van 25 kilometer waarbij er wordt verzameld om 10 uur”, zegt de organisatie. Iedereen kan inschrijven tussen 8.30 en 13.30 uur aan Sportcomplex Molenhoek, Herenweg 11A, 8300 Knokke-Heist. Bij aankomst zijn er in het Sportcomplex Molenhoek ruime en warme douches voorzien, een bewaakte fietsparking in de zaal en krijgt iedereen een warme kop soep aangeboden.