Motorrijder (57) in levensgevaar na ongeval langs Heistlaan Mathias Mariën

25 april 2020

09u39 6 Knokke-Heist Een 57-jarige motorrijder is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval langs de Heistlaan in Knokke-Heist. Dat bevestigt het parket van Brugge.

De man was vrijdag in de vooravond op de terugweg van zijn werk, toen het langs de Heistlaan verkeerd liep. De vijftiger kwam met zijn motorfiets, die hij nog maar net had, ten val en liep daarbij zware verwondingen op. Zijn toestand is levensbedreigend. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de vaststellingen van de politie waren er geen andere personen of voertuigen betrokken bij het ongeval.