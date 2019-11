Motorrijder (51) belandt in tegengestelde richting bij zware crash langs Natiënlaan Mathias Mariën

21 november 2019

06u41 0 Knokke-Heist Woensdagavond rond 22 uur gebeurde op de N49 Natiënlaan op de grens van Damme en Knokke-Heist een zwaar, maar bizar verkeersongeval. Een 51-jarige motorrijder uit Damme die in de richting van Maldegem reed, kwam op de brug over de Damse Vaart ten val en belandde over de middenberm in de tegengestelde rijrichting.

De klap moet bijzonder hevig zijn geweest, want de man werd over de vangrail gekatapulteerd. Zijn motor bleef in de richting van Maldegem liggen, terwijl de man zelf op de pechstrook richting Knokke terecht kwam. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde, zijn nog onduidelijk. Vast staat dat hij tegen de vangrail reed en er geen andere voertuigen betrokken waren. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld. De 51-jarige motorrijder kreeg ter plaatse lange tijd de nodige verzorging en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam met signalisatie ter plaatste om de beide rijrichtingen af te zetten terwijl de politie het onderzoek voerde. Door het late uur was de verkeershinder beperkt.