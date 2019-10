Mooiste dierenfoto’s ter wereld exclusief te zien in Knokke Mathias Mariën

18 oktober 2019

11u25 1 Knokke-Heist Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en het Natural History Museum in Londen hebben een akkoord bereikt over het uitlenen van de wereldberoemde tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’ aan het natuurpark. Het Zwin was afgelopen dinsdag, als enige Belgische organisatie, aanwezig tijdens de 55ste award uitreiking in Londen waar tal van topfotografen van over de hele wereld verzamelden. Het wordt gezien als de Oscars van de fotografie.

De komende even jaren (2020, 2022, 2024) zal de tentoonstelling met de 100 mooiste natuurfoto’s van de wereld tijdens de zomermaanden in het Zwin Natuur Park te gast zijn.‘Wildlife Photographer of the Year’ is het meest prestigieuze fotografie-evenement in zijn soort. Bij de lancering in 1965 werden 361 foto’s ingezonden. Vandaag zijn dit er bijna 48.000 uit 100 verschillende landen, wat de blijvende aantrekkingskracht benadrukt. De 100 bekroonde beelden van deze editie richten zich tot een internationaal publiek waardoor ze door miljoenen mensen kunnen worden gezien. De expositie gebruikt de kracht van fotografie om de aandacht te vestigen op het ontdekken, begrijpen en verantwoord omgaan met natuur. De buitengewone beelden brengen een hulde aan de diversiteit van de natuur en vormen een mooie verzameling van intieme dierenportretten tot ongerepte natuurlandschappen van over de hele wereld. Momenteel is het Zwin Natuur Park de enige locatie in de Benelux waar de 55ste editie van de expositie zal te zien zijn en dit van zaterdag 27 juni 2020 tot en met zondag 4 oktober 2020.