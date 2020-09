Monumentaal kunstwerk geïnstalleerd aan basisschool De Pluim Mathias Mariën

09 september 2020

10u14 0 Knokke-Heist In opdracht van het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft kunstenaar Philip Aguirre voor de gemeentelijke basisschool De Pluim een monumentaal kunstwerk ter waarde van 78.000 euro ontworpen.

De toren van 10 meter hoog is voor leerkrachten, leerlingen en ouders dan ook praktisch bruikbaar. Er is binnen een bank voorzien zodat een klasje er zich in kan terugtrekken, beschut tegen de wind. Het is een plaats om te leren, maar ook een stilteplek om zich terug te trekken als daar nood aan is. Het geheel is in baksteen opgetrokken en heeft een primitief archaïsch uitzicht alsof het er al eeuwen staat. De toegang blijft open en ook bovenaan in de ruimte is er een cirkelvormige opening die niet is afgesloten.