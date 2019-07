Monitoren speelpleinwerking stomen zich klaar voor de zomer tijdens startdag Mathias Mariën

02 juli 2019

12u53 0 Knokke-Heist De Jeugddienst van Knokke-Heist organiseerde in De Marge de jaarlijkse startdag voor de monitoren van de speelpleinwerking.

Tijdens deze sessie werd hun kennis rond EHBO bijgeschaafd. De politie gaf er ook uitleg hoe je als begeleider veilig met kinderen op stap gaat. Verder was er een verrijkende aanvullende sessie van Koning Kevin, een jeugdwerkorganisatie die vormingscursussen op maat aanbiedt. Zo werden de skills van de monitoren bijgespijkerd op het vlak van straffen en belonen, het organiseren van complex games en het voeren van een open communicatie. Na een theoretische ochtend was het tijd om in de namiddag hun speelplein klaar te zetten. Zo konden de speelpleinen perfect van start gaan om de kinderen een spetterende zomer te bezorgen.

Meer info over de speelpleinwerking vind je via deze site: https://jeugd.knokke-heist.be/jeugdvakanties/de-speelpleinen